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18:26, 24 июля 2024Бывший СССР

Погранполиция Молдавии рассказала об увеличении нелегальной миграции

Погранполиция Молдавии: нелегальная миграция выросла более чем в 2,5 раза

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Пограничная полиция Молдавии сообщила об увеличении числа случаев нелегальной миграции более чем в 2,5 раза за последний год, передает РИА Новости.

Помимо роста нелегальной миграции на 154 процента, ведомство отметило увеличение случаев незаконного оборота наркотиков и торговлю оружием и боеприпасами.

Эти результаты отчасти погранполиция объясняет нехваткой сотрудников в рядах полиции и предлагает вкладывать средства в инфраструктуру для компенсации проблемы.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубе заявила, что протесты граждан Молдавии против политики президента республики Майи Санду в будущем будут лишь нарастать. Она отметила, что в большинстве сфер экономики Молдавии наблюдается стагнация и за это напрямую ответственно правительство Санду.

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      Валентин Карант
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