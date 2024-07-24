Политолог Мезюхо: слова Кулебы о переговорах с РФ связаны с провалами на фронте

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с Москвой говорит о том, что противник переживает неудачи на фронте. Об этом, объясняя слова украинского министра, заявил политолог Иван Мезюхо, пишет RT.

Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И 24 июля говорил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.

«Это свидетельствует о том, что и Кулеба, и другие должностные лица киевского режима понимают, что дни нынешней властной верхушки Украины сочтены. Потому что никаких военных успехов и побед украинские вооруженные формирования добыть не в состоянии», — сказал Мезюхо.

По его словам, Украине не нравится, что у Китая есть свой взгляд на урегулирование конфликта. В Киеве хотели бы, чтобы Пекин примкнул к санкционным ограничениям в отношении России, но он этого делать не собирается, добавил Мезюхо.

На заявление Кулебы также отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Согласно его позиции, после слов украинского политика должны быть сформулированы основные принципы и позиции, с которыми Киев готов выходить на диалог.