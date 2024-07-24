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14:51, 24 июля 2024Экономика

Попавшим под санкции российским банкам продлят право на реорганизацию

Госдума одобрила продление права на реорганизацию попавших под санкции банков РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях продление с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года права банков, против которых введены международные санкции, проводить реорганизацию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятым в 2022 году правилам, срок действия которых решили продлить, подсанкционные банки могут образовывать новое юридическое лицо, переводя на него как замороженные активы, так и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость активов и имущества, переданных новому юрлицу по этой схеме, не может быть меньше величины выведенных по той же схеме пассивов.

Как писал «Коммерсант», поправки внесли с учетом того, что реорганизация занимает много времени, в том числе необходимого для согласования и предоставления большого объема документов. Несколько крупных банков сейчас готовятся пройти соответствующую процедуру.

В Банке России ранее пояснили РИА Новости, что продление срока действия механизма реорганизации банков, является одним из способов решить проблему заблокированных активов.

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      Дмитрий Воронин
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