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14:43, 24 июля 2024Мир

Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

Посол Израиля о войне с Ливаном: мы на 85-й из 90 минут футбольного матча

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Израиль находится в шаге от войны с Ливаном. Об этом в интервью с корреспондентом телеканала RTVI сообщила израильский посол в России Симона Гальперин.

«Если время футбольного матча — 90 минут, то я бы сказала, что мы находимся примерно на 85-й минуте», — сказала дипломат.

По словам Гальперин, Израиль надеется на посредничество крупных международных игроков, в том числе и России, имеющих влияние на Иран, стоящий за шиитским радикальным движением «Хезболла» в Ливане. «Надо дать шанс дипломатии», — подчеркнула посол.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля готова нанести неожиданный удар по Ливану.

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      Глеб Бажуткин
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