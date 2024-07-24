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23:26, 24 июля 2024Россия

Над Курской областью сбили 13 украинских дронов

Врио губернатора Смирнов: ПВО сбила еще 12 дронов ВСУ над Курской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 12 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

До этого вечером 24 июля силами ПВО был сбит украинский БПЛА самолетного типа над Медвенским районом. Всего в небе над Курской областью вечером 24 июля уничтожили 13 украинских дронов.

Смирнов призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотника и не трогать их, поскольку они могут нанести вред.

Ранее средства ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Севастополе. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали.

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      Марина Совина
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