Над Курской областью сбили 13 украинских дронов

Врио губернатора Смирнов: ПВО сбила еще 12 дронов ВСУ над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 12 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

До этого вечером 24 июля силами ПВО был сбит украинский БПЛА самолетного типа над Медвенским районом. Всего в небе над Курской областью вечером 24 июля уничтожили 13 украинских дронов.

Смирнов призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотника и не трогать их, поскольку они могут нанести вред.

Ранее средства ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Севастополе. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали.