Работал в банке и писал имя «на украинском». Что еще известно о подозреваемом в подрыве машины офицера Генштаба?

Подозреваемому дела о подрыве авто с людьми в Москве грозит пожизненный срок

30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова, учился в Высшей школе экономики. Об этом рассказал его родственник.

Выяснилось, что мужчина учился в школе в Урюпинске и даже выиграл олимпиаду по экономике. После этого он поступил в вуз на бюджетное отделение. Во время учебы в вузе Серебряков ездил в Прагу по студенческому обмену.

В случае признания Серебрякова виновным ему может грозить пожизненный срок.

Серебряков предпочитал «украинское» имя

РИА Новости нашло профиль Серебрякова в соцсети «ВКонтакте». Свое имя мужчина написал «на украинском» — «Євген Серебряков».

Одним из последних мест работы подозреваемого был банк. В своем резюме он заявил о себе как о риск-менеджере.

В свою очередь соседи Серебрякова рассказали, что тот был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что Серебряков был странным, он жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Также выяснилось, что мужчина увлекался оружием.

Серебрякова заочно арестовали

Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте и заключении под стражу подозреваемого Евгения Серебрякова. Его обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

По версии следствия, 24 июля злоумышленник по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины Торгашова, а позже дистанционно привел его в действие. После этого Серебряков успел вылететь в Турцию.

Турецкие полицейские задержали диверсанта на курорте

Серебрякову удалось добраться до известного курорта Бодрум. Представители российского подразделения Интерпола позвонили в штаб-квартиру турецкого отдела Интерпола/Европола в 10:30 (время совпадает с московским) и сообщили, что «человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил в Москве теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и прибыл в страну самолетом Москва — Бодрум».

Турецкие полицейские выяснили, что из аэропорта Бодрума он выехал в 9:40, его не задержали в авиагавани, так как данных на него не было в международной базе лиц, разыскиваемых Интерполом.

К поиску подключили турецкую разведку, департамент Интерпола, иммиграционное управление, департамент по борьбе с терроризмом. С помощью полученных от российской стороны данных его вычислили и задержали.

Позднее в сети появилось видео задержания Серебрякова. На записи видно, как мужчины в гражданской одежде с пистолетами окружают белую машину, после чего вытаскивают преступника из салона и надевают на лежащего на земле наручники.

Информации о сроках депортации Серебрякова в Россию пока нет.