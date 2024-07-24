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19:03, 24 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанном в Турции за теракт в Москве россиянине

Задержанным в Турции за теракт в Москве оказался россиянин из-под Волгограда

Кадр: Telegram-канал Mash

Исполнителем теракта в Москве, в ходе которого был подорван автомобиль офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова, оказался россиянин Евгений Серебряков, 30-летний уроженец Волгоградской области. Подробности в среду, 24 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, задержанный — Евгений Серебряков, ранее работавший в банке. Он увлекался оружием и искал работу менеджера. Его обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

После того как Серебряков прибыл в Турцию, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Кадры его задержания турецкими силовиками были опубликованы местным МВД.

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      Владимир Седов
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