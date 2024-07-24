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13:48, 24 июля 2024Мир

«Раздевшим» с помощью ИИ одноклассницу польским школьникам пригрозили тюрьмой

«Раздевшим» с помощью ИИ одноклассницу полякам грозит два года тюрьмы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Раздевшим» с помощью искусственного интеллекта (ИИ) одноклассницу польским школьникам грозит два года тюремного заключения. Об этом сообщает портал Fakt.

«Два ученика средней школы в Быдгоще, используя искусственный интеллект, добавили лицо своей одноклассницы к телу обнаженной девушки, занимающейся сексом. За это подросткам может грозить до двух лет лишения свободы», — отмечается в материале.

О произошедшем заявил в полицию директор школы. В частности, юным создателям фейка грозит уголовное дело по статье 202 о распространении детской порнографии. Однако вместо двух лет лишения свободы подсудимые могут отделаться штрафом.

21 февраля член Европейского парламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак поднял вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи технологии дипфейков. Как уточнил депутат, поводом для обсуждения темы стало использование дипфейкового контента с американской певицей Тейлор Свифт, чьи поддельные изображения были распространены в сети.

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      Максим Габриелян
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