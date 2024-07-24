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15:13, 24 июля 2024Россия

Российские войска уничтожили склад БПЛА и пункт управления ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении склада БПЛА и пункта управления ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что склад принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Помимо того, удалось уничтожить радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также низковысотный обнаружитель.

«Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах», — заключили в оборонном ведомстве.

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