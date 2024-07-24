Российские войска уничтожили склад БПЛА и пункт управления ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении склада БПЛА и пункта управления ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что склад принадлежал 63-й механизированной бригаде украинских войск. Помимо того, удалось уничтожить радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также низковысотный обнаружитель.

«Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах», — заключили в оборонном ведомстве.

Накануне российские бойцы из самоходной пушки уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000 Вооруженных сил Украины. «Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" уничтожил немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении Минобороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.