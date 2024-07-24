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10:33, 24 июля 2024Среда обитания

Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

«Провекс» вложит 20 млн рублей в переработку отходов в Кумертау

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Научно-производственное предприятие «Провекс» вложит 20 миллионов рублей в предприятие по переработке отходов в башкирском городе Кумертау. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на главу Минэкономразвития Башкирии Рустама Муратова.

Инвестор планирует перерабатывать отходы паротермолизаметодом и получать на выходе металлокорд, пиролизное топливо и полукокс объемом до 3,5 тысячи тонн ежегодно. Кроме того, на предприятии будут перерабатывать древесные отходы путем биологического разложения с угольным шламом для получения до 2,5 тысячи тонн почвогрунта в год.

Проект будет реализован в 2024-2028 годах. Строительство здания, проведение инженерных сетей и коммуникаций начнется в текущем году. К 2026 году инвестор планирует выйти на выручку в 90 миллионов рублей.

Ранее стартап H2 Green Steel, специализирующийся на производстве «зеленого» железа, привлек инвесторов. Полученные средства пойдут на главной фабрики компании в Швеции.

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      Александра Качан
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