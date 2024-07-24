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18:24, 24 июля 2024Силовые структуры

Российскому военному огласили приговор за оплату покупок картами сослуживцев

В Чите оштрафовали военного, оплачивающего личные покупки картами сослуживцев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор проходящему военную службу по призыву Евгению Исакину, оплачивающему покупки картами сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Мужчина оштрафован на 120 тысяч рублей.

По данным ведомства, у Исакина были реквизиты банковских карт сослуживцев. Он использовал их при оплате товаров на маркетплейсе Wildberries. Отмечается, что материальный ущерб военный возместил.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы военного Ивана Татькова по делу о пьяном ДТП.

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      Екатерина Кашурникова
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