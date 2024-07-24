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13:06, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Сбой в работе приложений российских банков объяснили

ВТБ: сбой в работе приложений банков произошел из-за DDoS-атаки из-за рубежа

Фото: Chad Madden / Unsplash

Сбой в работе приложений российских банков объяснили DDoS-атакой из-за рубежа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сервисы банков работают в штатном режиме. В ВТБ также подчеркнули, что сейчас проводят работы, которые помогут снизить влияние атак на работу сервисов.

В пресс-службе «Альфа-банка» же подчеркнули, что сбоя в работе приложения нет. Трудности при входе могли возникнуть из-за технических работ, сообщили в банке.

Утром 24 июля сообщалось, что в работе приложений российских банков произошел сбой. Об этом свидетельствовали данные сервиса Downdetector.su.

В июне стало известно, что DDoS-атаке подверглись ресурсы Московской биржи. Специалисты подчеркнули, что действие, направленное против банка, было политически мотивировано.

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