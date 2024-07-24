Шольц допустил победу Харрис на выборах президента США

Шольц: весьма вероятно, что Харрис победит на выборах президента США

Весьма вероятно, что вице-президент США Камала Харрис победит на выборах главы государства. Ее победу допустил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Я думаю, что Харрис вполне может победить на выборах, но решение примут американские избиратели», — сказал политик. По его словам, предвыборная кампания в США, безусловно, будет захватывающей.

Немецкий канцлер добавил, что несколько раз встречался с действующим американским вице-президентом, и назвал ее компетентным и опытным политиком.

Ранее опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис, чье выдвижение поддержал нынешний глава государства Джо Байден, опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Из данных опроса следует, что Харрис поддержали 44 процента респондентов по сравнению с 42 процентами у Трампа.