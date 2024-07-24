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16:00, 24 июля 2024Путешествия

Собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобской кампании

МИД предупредил собравшихся в Париж россиян о русофобской кампании в стране

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан страны, собравшихся посетить Олимпийские игры в Париже, о русофобской кампании французских властей. Об этом сообщает РБК.

По словам Захаровой, россиянам следуют проявить бдительность и осторожность во Франции, поскольку их безопасность может быть под угрозой. Она заметила, что перед поездкой следует ознакомиться с рекомендациями российского посольства в Париже.

Ранее туристка из Австралии подверглась групповому изнасилованию в Париже за несколько дней до начала Олимпиады. Иностранка рассказала следователям, что пятеро мужчин «африканской внешности» изнасиловали и ограбили ее. Представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии заявил, что официальные лица готовы помочь девушке.

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      Марк Успенский
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