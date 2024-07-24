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15:57, 24 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании некоторых заграничных сладостей

Mash: сладости из недружественных стран подорожают в августе на 20-30 процентов

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Кондитерские изделия из недружественных стран (Японии, Южной Кореи, США, Швейцарии, Канады, Германии, Испании и других) подорожают в августе на 20-30 процентов. Об этом пишет Mash со ссылкой на дистрибьюторов заграничных сладостей, предупредивших об этом российских партнеров.

В послании, с которым ознакомились журналисты, говорится, что изменение цен связано с корректировкой ставок ввозных пошлин на такую продукцию. В частности, до 35 процентов пошлины поднимаются на резинки и желе, леденцовую карамель, тоффи и печенье из недружественных стран, писало РБК.

В публикации отмечается, что, по данным поставщиков, стоимость кондитерских изделий из Турции и других дружественных стран меняться не будет.

В мае российские кондитеры уже сообщали торговым сетям о намерении поднять цены на шоколадные изделия на 10-20 процентов из-за рекордного подорожания какао. Причиной последнего стал рост мировых цен на сырье из-за трех подряд неурожаев в странах Западной Африки, на которые приходится около 60 процентов всех мировых поставок.

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      Дмитрий Воронин
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