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11:46, 24 июля 2024Бывший СССР

Украина заявила о желании укрепить политическое доверие с Китаем

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании укрепить политическое доверие с Китаем

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Украинские власти хотят укрепить политическое доверие с Китаем. Об этом желании заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с министром иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

«Украинская сторона надеется на совместную реализацию важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, на укрепление политического взаимодоверия», — сказал он.

Кулеба добавил, что Киев надеется на сотрудничество с Китаем в торгово-экономической, сельскохозяйственной и других сферах. По его словам, украинская и китайская стороны являются важными стратегическими партнерами. Кроме того, Украина поддерживает КНР по тайваньскому вопросу, придерживаясь принципа «одного Китая».

Ранее глава украинского МИД сообщил о готовности Киева вести переговоры с Москвой. Как он утверждает, переговорный процесс должен быть рациональным, направленным на достижение «справедливого и прочного мира».

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      Кристина Есикова
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