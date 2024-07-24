Украина заявила о желании укрепить политическое доверие с Китаем

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании укрепить политическое доверие с Китаем

Украинские власти хотят укрепить политическое доверие с Китаем. Об этом желании заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с министром иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

«Украинская сторона надеется на совместную реализацию важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, на укрепление политического взаимодоверия», — сказал он.

Кулеба добавил, что Киев надеется на сотрудничество с Китаем в торгово-экономической, сельскохозяйственной и других сферах. По его словам, украинская и китайская стороны являются важными стратегическими партнерами. Кроме того, Украина поддерживает КНР по тайваньскому вопросу, придерживаясь принципа «одного Китая».

Ранее глава украинского МИД сообщил о готовности Киева вести переговоры с Москвой. Как он утверждает, переговорный процесс должен быть рациональным, направленным на достижение «справедливого и прочного мира».