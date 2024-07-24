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18:46, 24 июля 2024Мир

В Британии оценили российский удар по западным инструкторам ВСУ

Меркурис: российский удар по западным наемникам ВСУ является разрушительным
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ракетный удар Вооруженных сил России по западным наемникам, находящимся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, является разрушительным. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Это потеря для западного военного контингента (...) Российский удар оказался разрушительным для них», — отметил эксперт.

Меркурис предположил, что российский удар вызовет «серьезную тревогу в странах Запада», и особенно в тех, из которых прибыли эти иностранные инструктора и наемники.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес удар по лагерю западных инструкторов и наемников ВСУ в населенном пункте Дергачи Харьковской области. По данным оборонного ведомства, в результате удара по пункту временной дислокации были уничтожены полсотни иностранных инструкторов.

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      Дарья Устьянцева
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