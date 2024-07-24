В Госдуме высказались о попытках Украины испортить отношения России и Африки

Депутат Чепа: Запад через Украину пытается испортить отношения России и Африки

Западные страны борются за влияние в Африке и через Украину пытаются испортить отношения России с государствами континента, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о борьбе за сотрудничество с регионом.

Как ранее сообщил французский журнал Le Point, Украина развивает отношения со странами Африки, чтобы помешать планам России в регионе.

«Они отправили во многие страны своих эмиссаров, и эти люди пытаются вмешиваться в определенные контакты, определенные проекты нашего бизнеса. Это помимо официальной дипломатической миссии. Я так понимаю, что это разведка, и не зря это опубликовано во французских СМИ, потому что наверняка они работают совместно. Запад проигрывает нам на этом континенте, там интересы России, Китая, Индии, Европы, Америки. Эти ведущие экономики сегодня активизировали свое внимание над Африкой, потому что это сегодня возможная точка роста экономики в мире, здесь идет определенная конкуренция», — отметил Чепа.

Сегодня Украину пытаются использовать во всех ипостасях как ближайшего соседа России, создав конфликт между нами. Они пытаются сегодня всяческими усилиями влиять и там Алексей Чепа депутат Госдумы

Прошлым летом президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки имеют огромный потенциал. Он подчеркнул, что попытки Москвы работать в этом направлении предпринимаются в интересах страны. Путин подчеркнул, что потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии.