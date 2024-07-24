Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 24 июля 2024Россия

В Госдуме высказались о попытках Украины испортить отношения России и Африки

Депутат Чепа: Запад через Украину пытается испортить отношения России и Африки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Западные страны борются за влияние в Африке и через Украину пытаются испортить отношения России с государствами континента, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о борьбе за сотрудничество с регионом.

Как ранее сообщил французский журнал Le Point, Украина развивает отношения со странами Африки, чтобы помешать планам России в регионе.

«Они отправили во многие страны своих эмиссаров, и эти люди пытаются вмешиваться в определенные контакты, определенные проекты нашего бизнеса. Это помимо официальной дипломатической миссии. Я так понимаю, что это разведка, и не зря это опубликовано во французских СМИ, потому что наверняка они работают совместно. Запад проигрывает нам на этом континенте, там интересы России, Китая, Индии, Европы, Америки. Эти ведущие экономики сегодня активизировали свое внимание над Африкой, потому что это сегодня возможная точка роста экономики в мире, здесь идет определенная конкуренция», — отметил Чепа.

Сегодня Украину пытаются использовать во всех ипостасях как ближайшего соседа России, создав конфликт между нами. Они пытаются сегодня всяческими усилиями влиять и там

Алексей Чепадепутат Госдумы

Прошлым летом президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки имеют огромный потенциал. Он подчеркнул, что попытки Москвы работать в этом направлении предпринимаются в интересах страны. Путин подчеркнул, что потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      На Западе заявили об уверенности европейского главкома НАТО в победе России

      Лукашенко попросил не называть его господином

      Модный фестиваль в российском городе посетили дизайнеры из Латинской Америки

      Загранучреждения Украины возобновили выдачу паспортов военнообязанным

      В Госдуме высказались о попытках Украины испортить отношения России и Африки

      Украина отказалась принять посла Болгарии из-за российского паспорта его жены

      Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 75 тысяч рублей за тонну

      США пригрозили спортивной изоляцией

      Ветеран «Альфы» дал прогноз о ситуации с преступностью в России после СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше