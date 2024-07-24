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23:51, 24 июля 2024Моя страна

В Хабаровском крае нашли 3000-летний артефакт

В Чертовом плесе в Хабаровском крае нашли 3000-летний керамический сосуд

Фото: Юрий Простяков/РИА Новости

Археологи нашли в Чертовом Плесе в Хабаровском крае 3000-летний артефакт. Об этом сообщает портал «Родина».

Речь идет о керамическом сосуде, который предназначался для хранения пищи. Как отметил заведующий реставрационной лаборатории краевого центра ОПИК Сергей Киселев, в условиях Дальнего Востока целая керамика действительно обнаруживалась в единичных случаях. В основном такая посуда встречалась при раскопках поселений средневековой эпохи.

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«Тогда гончарное искусство было более развито, сосуды делали более толстостенными, лучше обжигали. Этот же целый сосуд был обнаружен на поселении раннего железного века», — уточнил исследователь, добавив, что горшок нашли в перевернутом состоянии.

В рамках лабораторного анализа из сосуда извлекли землю, обнаружив на дне двух мертвых жуков. Первое исследование предмета показало, что следов нагара на сосуде нет, а значит, вероятно, в нем не готовили пищу, а хранили ее. Орнаментов на сосуде нет, что также указывает на его использование в утилитарных целях.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Красноярске останки людей и ценные артефакты.

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      Карина Черных
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