В Хабаровском крае нашли 3000-летний артефакт

В Чертовом плесе в Хабаровском крае нашли 3000-летний керамический сосуд

Археологи нашли в Чертовом Плесе в Хабаровском крае 3000-летний артефакт. Об этом сообщает портал «Родина».

Речь идет о керамическом сосуде, который предназначался для хранения пищи. Как отметил заведующий реставрационной лаборатории краевого центра ОПИК Сергей Киселев, в условиях Дальнего Востока целая керамика действительно обнаруживалась в единичных случаях. В основном такая посуда встречалась при раскопках поселений средневековой эпохи.

«Тогда гончарное искусство было более развито, сосуды делали более толстостенными, лучше обжигали. Этот же целый сосуд был обнаружен на поселении раннего железного века», — уточнил исследователь, добавив, что горшок нашли в перевернутом состоянии.

В рамках лабораторного анализа из сосуда извлекли землю, обнаружив на дне двух мертвых жуков. Первое исследование предмета показало, что следов нагара на сосуде нет, а значит, вероятно, в нем не готовили пищу, а хранили ее. Орнаментов на сосуде нет, что также указывает на его использование в утилитарных целях.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Красноярске останки людей и ценные артефакты.