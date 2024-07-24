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20:49, 24 июля 2024Мир

В Кремле объяснили плохие отношения России и Германии

Песков: плохие отношения РФ и Германии объясняются дефицитом мудрости в Берлине

Фото: Christian Mang / Reuters

Плохие отношения России и Германии объясняются дефицитом политической мудрости в Берлине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы считаем, такая политическая мудрость в Германии, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците», — сказал представитель Кремля, отмечая, что Москва предпочла бы сохранить «добрые российско-германские отношения».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнобойные ракеты США не будут размещены на немецкой территории, если Россия завершит конфликт на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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