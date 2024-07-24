В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

Песков призвал дать следователям поработать, комментируя подрыв авто в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дать поработать следственной группе, комментируя вопрос журналиста о подрыве автомобиля на севере Москвы. Его высказывание приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России счел преждевременным давать оценки причинам случившегося. «Идет следствие, работает следственная группа усиленная, пока, предварительно, наверное, говорить о каких-то предварительных результатах рано», — объяснил Песков.

До этого жена офицера Минобороны России Андрея Торгашова назвала фейком информацию о подрыве их автомобиля на Синявинской улице на севере Москвы. Позже сам высокопоставленный военнослужащий выступил с опровержением и объявил, что проживает в другом районе столицы и в момент инцидента был на работе.

РИА Новости показало первые кадры после взрыва, на которых видно, что пострадавший водитель находится в сознании и пытается перевязать ранения ног рубашкой.

О подрыве автомобиля на севере Москвы стало известно утром в среду, 24 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.