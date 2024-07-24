В МИД Белоруссии рассказали об итогах переговоров с КНДР

Белоруссия и КНДР договорились о расширении многовекторного сотрудничества

В ходе переговоров министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его коллегой из Корейской народно-демократической республики (КНДР) Цой Сон Хи стороны договорились о расширении многовекторного сотрудничества двух государств. Об итогах визита Рыженкова в Пхеньян рассказала пресс-служба белорусского МИД.

«Стороны подробно обсудили весь блок двусторонних вопросов, договорились о конкретных мерах по интенсификации контактов между странами на различных уровнях», — говорится в публикации.

Отмечается, что дипломаты также обсудили продвижение международного сообщества к справедливому многополярному мироустройству и выразили стремление продолжить сотрудничество в этом направлении.

Рыженков прибыл в КНДР на переговоры 24 июля. Сообщается, что представитель Минска будет находиться в Пхеньяне до 26 июля.