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17:21, 24 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии поставили условия для открытия избирательных участков в России

Попшой: Кишинев откроет в России избирательные участки, если будет безопасно

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кишинев откроет в России избирательные участки, если это будет безопасно для граждан республики. Условия для проведения голосования на территории РФ поставил глава МИД Молдавии Михай Попшой, передает РИА Новости.

«Мы предоставим право голоса нашим гражданам независимо от их местонахождения, пока мы сумеем обеспечивать безопасность, хорошую организацию процесса. В настоящий момент нет никаких сигналов [от Москвы] на этот счет», — заявил дипломат.

Он отметил, что при этом Кишинев не получал отказ от открытия участков в России.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство республики боится открывать избирательные участки на президентских выборах на территории России. По его словам, большинство проживающих там граждан будут голосовать против Майи Санду.

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      Глеб Палехов
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