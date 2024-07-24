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11:14, 24 июля 2024Ценности

В Москве выставили на продажу Bentley принцессы Дубая за 50 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу Bentley S2 принцессы Дубая за 50 миллионов рублей

Фото: Beata Siewicz / Globallookpress.com

В Москве выставили на продажу автомобиль принцессы Дубая за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авто.ру».

Речь идет о Bentley S2, который выпускался с 1959 по 1962 год. Машина имеет автоматическую коробку передач и двигатель V8 объемом 6,2 литра мощностью 200 лошадиных сил. На размещенных фото видно, что транспортное средство окрашено в золотистые и бордовые цвета, а его салон отделан светлой кожей и деревом. Кроме того, внутри присутствуют кондиционер и откидные столики для пассажиров.

Продавец оценил роскошный автомобиль в 50 миллионов рублей. По его словам, после принцессы Дубая его приобрел владелец казино в Лас-Вегасе, США. В 2005 году раритетный Bentley был привезен в Москву, а через 10 лет прошел полную реставрацию. В 2020 году была заменена тормозная система.

В июне аукционный дом Bring a Trailer продал роскошный автомобиль американской певицы Шер за десятки миллионов рублей.

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      Мария Винар
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