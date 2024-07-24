В России прокомментировали слова Зеленского о мирных переговорах с Москвой

Политолог Дудчак: власти Киева могут готовить референдум о переговорах с Россией

Власти Украины уже могут готовить референдум о начале переговоров с Россией. Так намерение украинского лидера Владимира Зеленского прекратить вооруженный конфликт прокомментировал политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.

«Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий», — написал политолог.

По его словам, власти Киева сталкиваются с проблемами убывания населения и заканчивающихся возможностей, но даже полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с новых российских территорий не решил проблему существование самого киевского режима.