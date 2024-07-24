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03:37, 24 июля 2024Мир

В США заподозрили Байдена в наличии серьезных проблем

Американский журналист Джонсон заявил, что с Байденом произошло что-то ужасное

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский журналист Бенни Джонсон на своей странице в соцсети X разместил видео, как президент США Джо Байден поднимается в самолет, выразив свои подозрения в том, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. По его мнению, с главой государства произошло нечто ужасное, и виной этому не COVID-19.

«Джо Байден едва может ходить. Произошло что-то ужасное. Это не COVID. Он болен», — заявил политический обозреватель, предположив, что власти страны намеренно пытаются это скрывать.

Ранее Байден появился на публике впервые после выхода из гонки, а также после того, как у него диагностировали коронавирус. Он попал в объективы камер, когда прибыл в аэропорт, чтобы полететь из Делавэра в Вашингтон. при этом американский лидер рассказал, что чувствует себя хорошо.

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      Марина Совина
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