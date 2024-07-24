Виктория Бекхэм разозлилась на мужа из-за фильтра на фото

Британская предпринимательница Виктория Бекхэм разозлилась на мужа, бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, из-за фильтра на фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке знаменитости сидят за столом посреди поля. При этом спортсмен запечатлен в белой футболке, а дизайнер — в черном платье с бретелями. «Мы ели во многих красивых местах», — подписал Бекхэм пост, который набрал более миллиона лайков.

Однако данный кадр не понравился его жене, о чем она написала в комментариях под ним. «Что? Почему мои волосы рыжие? Что это за фильтр, Дэвид?» — возмутилась она.

Ранее фанаты оценили комментарий Виктории Бекхэм под фото с мужем фразой «похотливая подпись». Известно, что знаменитость в ближайшее время планирует запуск новых духов. В качестве анонса она решила опубликовать пост, посвященный семейной поездке в Италию.

