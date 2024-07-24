Владельцам квартир в исторических домах придумали новую обязанность

Россиян с квартирами в исторических домах обяжут следить за состоянием зданий

Россиянам c квартирами в исторических домах придумали новую обязанность — следить за состоянием зданий. Такой законопроект предложили депутаты Госдумы, пишет ТАСС.

«Собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включенным в реестр, или выявленным объектом культурного наследия, обязан обеспечивать поддержание таких объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия», — говорится в законопроекте.

Сейчас владельцы квартир в исторических зданиях не могут устанавливать кондиционеры и пластиковые окна, которые выбиваются из общего облика здания. Кроме того, некоторым из них запрещено стеклить балконы.

Ранее в России захотели упростить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые относят к объектам культурного наследия.