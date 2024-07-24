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20:26, 24 июля 2024Путешествия

Впервые в мире авиакомпания разрешила женщинам летать отдельно от мужчин

IndiGo первой в мире разрешила пассажиркам выбирать места отдельно от мужчин

Фото: Amit Dave / Reuters

Первая в мире авиакомпания — индийская IndiGo — разрешила пассажиркам выбирать места в салоне отдельно от мужчин. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что с августа 2024 года вступят в силу новые правила перевозчика, цель которых — помочь женщинам чувствовать себя более комфортно во время перелетов. Теперь во время онлайн-регистрации путешественницы смогут видеть пол рядом сидящих пассажиров и при желании выбирать места рядом с другими женщинами — они будут отмечены розовым цветом. При этом мужчинам такая информация будет недоступна: для них будут отображаться, как обычно, только свободные места.

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Крупнейшая бюджетная авиакомпания Индии ежедневно выполняет две тысячи внутренних и международных рейсов. Издание отмечает, что идея этого изменения политики пришла после опроса IndiGo, в котором у пассажирок узнали, что сделает их путешествие более комфортным.

Один из громких случаев домогательств на борту этой авиакомпании произошел в ноябре 2023 года. Тогда пьяный пассажир стал хватать бортпроводницу за руку и не слушал указаний членов экипажа. Мужчина пошел под суд.

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      Алина Черненко
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