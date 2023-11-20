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20:39, 20 ноября 2023Путешествия

Пассажир самолета сексуально домогался стюардессы и пошел под суд

SheThePeople: пассажир рейса IndiGo домогался стюардессы и был арестован

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир авиакомпании IndiGo сексуально домогался стюардессы и был арестован после приземления самолета. Об этом сообщает SheThePeople.

Уточняется что инцидент произошел на рейсе Джайпур — Бангалор 17 ноября. 33-летний Рандхир Сингх стал хватать бортпроводницу за руку и не слушал указаний членов экипажа. Кроме того, мужчина грубил попутчикам, сидевшим на соседних креслах. По заявлению пресс-службы авиакомпании, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как только самолет прибыл в аэропорт назначения, Сингха передали полиции. Дебошир пошел под суд за сексуальные домогательства.

Ранее в Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, который приставал к шестилетней девочке, когда присматривал за ней по просьбе родителей. Выяснилось, что ранее его также судили за наркотики.

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      Зарина Дзагоева
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