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14:38, 24 июля 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ работника российского предприятия по делу о госизмене попало на видео

ФСБ показала видео задержания работника ростовского предприятия за госизмену

Задержание сотрудниками ФСБ работника одного из предприятий Ростова-на-Дону по делу о госизмене попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении ведомства.

На кадрах видно, как силовики надевают наручники на мужчину, лежащего на земле. После этого его ведут в служебную машину. Там задержанный рассказал, что его попросили помочь и он согласился.

О задержании россиянина стало известно ранее, 24 июля. По данным ФСБ, в апреле он передал украинскому куратору информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России. Возбуждено уголовное дело.

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      Илона Палей
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