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19:28, 24 июля 2024Ценности

Звезды вернули в моду популярный в 1990-х аксессуар

Звезды вернули в моду популярную в 1990-х белую повязку для волос

Фото: @itsbennyblanco

Знаменитости вернули в моду аксессуар для волос, который был особенно популярен в 1990-х годах. Соответствующий материал публикует The New York Post (NYP).

Речь идет о белой повязке для головы, которая заменяет ободок. Первой звездой, последовавшей тренду, стала певица Селена Гомес, которая снялась в упомянутой вещи в музыкальном клипе на собственную песню Love On. После этого моду подхватили поклонники исполнительницы и принялись публиковать снимки с аксессуаром в соцсетях.

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Помимо Гомес, в повязке появлялись на публике манекенщица Оливия Калпо, модели Лори Харви, Кайя Гербер и Кендалл Дженнер, а также телезвезда Кортни Кардашьян и актриса Никола Пельтц.

Ранее в июле похожая на семейные мужские трусы вещь стала модной. Стилист Александр Рогов заявил, что белые шорты упомянутого кроя завоевывают в текущем сезоне популярность по всему миру.

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      Карина Черных
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