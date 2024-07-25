50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без косметики

50-летняя телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа на новом фото

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость запечатлела себя на фоне окна в серой футболке с надписью из стразов. При этом она уложила волосы в пучок и отказалась от косметики на лице.

Так, супруга режиссера Андрея Кончаловского продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений на коже. В том числе на снимке видны морщины у глаз звезды, а также пигментные пятна.

Ранее в июле Юлия Высоцкая посетила кинопремию «Ника» в платье с откровенным декольте.