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13:48, 25 июля 2024Ценности

50-летняя Юлия Высоцкая показала внешность без косметики

50-летняя телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа на новом фото

Фото: @juliavysotskayaofficial

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость запечатлела себя на фоне окна в серой футболке с надписью из стразов. При этом она уложила волосы в пучок и отказалась от косметики на лице.

Так, супруга режиссера Андрея Кончаловского продемонстрировала естественную внешность с признаками возрастных изменений на коже. В том числе на снимке видны морщины у глаз звезды, а также пигментные пятна.

Ранее в июле Юлия Высоцкая посетила кинопремию «Ника» в платье с откровенным декольте.

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      Карина Черных
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