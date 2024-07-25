Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 25 июля 2024Наука и техника

Открыт новый антибиотик против супербактерий

Nature Chemical Biology: открыт антибиотик против супербактерий

Фото: Unsplash

Ученые Иллинойсского университета в Чикаго открыли новый антибиотик, действие которого основано на разрушении двух различных клеточных мишеней, что затрудняет развитие устойчивости у бактерий в 100 миллионов раз, предотвращая их превращение в супербактерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Новый класс синтетических препаратов, называемых макролонами, объединяет в себе действие двух классов антибиотиков с разными механизмами действия — макролидов и фторхинолонов. Первые блокируют активность рибосом, где происходит синтез белка, а вторые нацелены на специфический для бактерий фермент, называемый ДНК-гиразой.

Исследователи провели эксперименты, в ходе которых проверяли, как различные препараты макролонового ряда взаимодействуют с рибосомой и ДНК-гиразой. Оказалось, что макролоны связываются с рибосомой прочнее, чем традиционные макролиды, и могут блокировать рибосомы штаммов бактерий, устойчивых к макролидам.

Наиболее многообещающим кандидатом оказался препарат, который одинаково эффективно воздействовал на рибосомы и ДНК-гиразу при самой низкой дозе. Это делает практически невозможным для бактерий обзавестись простыми механизмами защиты против антибиотика.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Работал в банке и писал имя «на украинском». Что еще известно о подозреваемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Обвиняемый в планировании теракта в «Шереметьево» хотел обучаться разведке на Украине

      Спутник блогерши МотоТани рассказал о таинственном исчезновении камеры с места ДТП

      43-летнюю Алессандру Амбросио сняли в бикини на пляже

      Подозреваемого в подрыве авто в Москве начали готовить к возможной экстрадиции

      Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

      Смертельный грибок-мутант заражает людей. Он мутирует с ошеломительной скоростью и становится все более агрессивным

      В Словакии пожаловались на шантаж Украины

      Путин заявил о сборе неопровержимых улик преступлений неонацистов в Донбассе

      Сосо Павлиашвили назвал феминизм внедренной болезнью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше