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20:18, 25 июля 2024Ценности

Блогерша купила семилетней дочери туфли на каблуках и вызвала гнев общественности

Фото: @lianawhoo

Американская блогерша Лиана купила семилетней дочери туфли на каблуках и вызвала гнев общественности. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 149 тысяч подписчиков.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @lianawhoo рассказала, что во время шопинга ее дочь попросила купить ей первую обувь на каблуках. По словам Лианы, сначала она была категорически против такой покупки. Однако, несмотря на отказ, семья все равно зашла в бутик.

Девочка померила несколько пар и остановилась на бежевых туфлях с открытым носом и толстым каблуком. Родительница пояснила дочери, что такую обувь носят только взрослые, но она, в свою очередь, заплакала и отказалась ее снимать. Лиане пришлось удовлетворить каприз ребенка. «Даже ее брат уговаривал меня купить их ей, так что я сдалась — и скажу вам, она блистала на этих каблуках!» — заявила инфлюэнсерша.

Зрители не оценили поступок автора ролика, о чем принялись писать в комментариях под ним. «У нее произойдет деформация стопы только лишь из-за того, что вы не смогли ничего объяснить и расставить границы», «Ее костная структура все еще развивается, а эти туфли могут все испортить», «Подождите, пока она подрастет и начнет плакать по любому поводу», «Ты мать и ты должна говорить "нет"», «Очень плохое воспитание», — возмущались они.

В октябре прошлого года блогерша Видья с никнеймом @queencitytrends побрила лицо дочери на камеру и взволновала зрителей.

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      Карина Черных
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