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06:43, 25 июля 2024Наука и техника

Обнаружены новые пути заражения коронавирусом

PNAS: обнаружены новые пути заражения клеток коронавирусом

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Международная группа ученых обнаружила новые пути заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус может инфицировать больше типов клеток легких, чем считалось ранее, не нуждаясь в известных рецепторах, служащих точками входа. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Для проведения исследования использовались клетки, взятые у пациентов, которые трансформировались в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC). Стволовые клетки затем развивались в мини-легкие, имитирующие человеческие легкие в меньшем масштабе. Выращенные органоиды позволили ученым наблюдать за реакцией легочных клеток на инфекцию без вмешательства иммунной системы.

Оказалось, что SARS-CoV-2 способен инфицировать многие ранее неописанные типы клеток в мини-легких. Некоторые штаммы вируса были более эффективны при инфицировании определенных типов клеток, что соответствует наблюдаемым клиническим данным: более ранние штаммы, такие как дельта, поражали альвеолярные клетки легких, вызывая тяжелые пневмонии, тогда как более поздние штаммы, такие как омикрон, заражали верхние дыхательные пути.

Ученые также обнаружили, что препарат апилимод может блокировать вход SARS-CoV-2 в клетки, у которых отсутствуют традиционные точки входа. Это делает апилимод потенциальным средством для замедления развития инфекции, повышения эффективности других лекарств и активации иммунного ответа.

Кроме того, исследование выявило, что мини-легкие имеют собственную систему первичной реакции на вирусную инфекцию, инициируемую белком сурфактанта SP-B. Это открытие предполагает возможность использования препаратов с сурфактантом на ранних стадиях COVID-19, что важно в условиях ограниченного числа проверенных противовирусных средств.

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      Александр Еникеев
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