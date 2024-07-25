Девушка разочаровалась в своем парне после необычного замечания о ее волосах

Девушка призналась, что разочаровалась в своем избраннике после необычного замечания о ее волосах. Своей историей она поделилась на женском форуме Mumsnet.

По словам девушки, им с парнем чуть за двадцать и они часто ночуют в ее квартире. Автор объяснила, что ей повезло иметь очень красивые волосы. «Благодаря моей индийской бабушке у меня очень густые, черные как смоль волосы», — призналась она. Проблема возникла, когда ее избранник заявил, что «находит волосы повсюду», и попросил заплетать их в косу, когда она ночует у него. Девушку это задело. «Я всегда прочищаю слив и убираю волосы, когда готовлю. Но кроме как носить сетку для волос, нет никакого способа предотвратить их выпадение», — объяснила она. В пример автор также привела своих братьев и отца, которых никогда не раздражали выпадающие у нее или ее сестер волосы.

В комментариях пользовательницы согласились, что реакция мужчины — тревожный сигнал и попытка гиперконтроля. «Женщины с волосами длиннее среднего теряют волосинки тут и там. Все мои бойфренды шутили об этом, никто не бесился, это просто надо принять», — написала в ответ на пост одна из женщин.

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