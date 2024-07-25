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08:45, 25 июля 2024Экономика

В России стали дорожать операции с юанем

«Ведомости»: российские банки начали повышать комиссию за операции с юанем

Фото: Bobby Yip / Reuters

Комиссия за операции с юанем в российских банках в последнее время начала повышаться, речь идет как о покупке китайской валюты, так и о переводах. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от кредитных организаций, пишут «Ведомости».

Первой подорожала покупка юаней в «Райффайзен инвестиции» — с 1 августа комиссия вырастет с 0,3 процента до 1,9 процента. Комиссия за продажу пока сохраняется на уровне 0,3 процента. Далее «БКС банк» объявил, что с 8 августа повысит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения. Ее диапазон вырос с 0,5-1,5 процента до 0,7-2 процента.

Оба банка не стали комментировать ситуацию. Крупнейшие российские банки либо сообщили об отсутствии планов повышать комиссию, либо не ответили. Собеседник в еще одном крупном брокере отметил, что компания следит за ситуацией.

Опрошенные эксперты полагают, что на ухудшение условий влияют фундаментальные проблемы в расчетах между Россией и Китаем, что связано с санкциями США, в том числе с ограничением на работу с Мосбиржей.

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Многие китайские банки отказываются от сотрудничества с российскими организациями, поэтому вторым постоянно приходится искать новых партнеров. В некоторых случаях отказ озвучивают прямо, а в других не говорят, что происходит, но деньги висят без движения. Из-за этого многие операции с юанем проходят через банки третьих стран, а в совокупности такие действия приводят к росту трансакционных расходов.

Другой причиной называют дефицит юаней в России, который сохраняется уже более полугода. Партнер юридической компании SinoRuss Анастасия Валова полагает, что значимость этого фактора будет нарастать из-за сырьевой составляющей в российском экспорте, то есть поступления китайской валюты ограниченному количеству игроков.

Ранее сообщалось, что новым клиринговым банком для расчетов в юанях на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк, который пришел на смену «Бэнк оф Чайна», до того отстранившемуся от попавших в американский SDN-лист банков. Эта информация усилила опасения по поводу прекращения торгов юанем на площадке после 13 августа, когда истечет лицензия Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей и рядом других структур.

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      Платон Щукин
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