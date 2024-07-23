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09:44, 23 июля 2024Экономика

Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк

«Ъ»: операции с российскими банками из SDN-листа стал проводить АйСиБиСи Банк

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Новым клиринговым банком для расчетов в юанях на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк. Он пришел на смену «Бэнк оф Чайна», ранее прекратившему операции с российскими банками, попавшими в американский SDN-лист, сообщает «Коммерсант».

Дочерняя структура китайского Bank of China перестала быть клиринговым банком по юаню на российской площадке с 15 июля. Источники объяснили это введением американских санкций против группы Мосбиржи. Теперь, с их слов, операции с подсанкционными отечественными банками осуществляются через клиринговый счет НКЦ в юанях в АйСиБиСи Банке, который является «дочкой» китайского ICBC Bank.

После введения Штатами санкций в отношении Мосбиржи дневной объем торгов юанем по состоянию на «завтра» в июле снизился, уточняет издание. В первый месяц третьего квартала он оказался на уровне 88 миллиардов рублей, что на треть ниже июньских значений.

Эксперты не исключили, что дочерняя структура ICBC Bank также может уйти с Мосбиржи в следующем месяце. Тогда сделки станут проводить на межбанковском рынке, но группа российской торговой площадки лишится части комиссионных доходов.

Ранее стало известно, что Центробанк призвал «пробовать все способы» для решения трудностей с переводами за границу. Дочерняя структура Bank Of China одной из последних отказалась принимать платежи в юанях из России. До этого аналогичные ограничения ввели ICBC, Сhina Construction Bank, Ping An Bank и Bank of Ningbo.

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      Лилиана Набиуллина
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