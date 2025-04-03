Пользователей предостерегли от покупки iPhone в Китае

9to5Mac: Выпущенные для Китая iPhone не будут работать с ИИ

На произведенных для рынка Китая смартфонах Apple не будут работать инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа напомнили, что Китай остается единственным регионом в мире, где нельзя запустить нейросетевой сервис Apple Intelligence. «Пользователи, купившие iPhone, iPad или Mac в Китае, не смогут включить Apple Intelligence, даже если они изменят настройки или будут использовать свое устройство в другой стране», — объяснили специалисты.

Эту информацию подтвердили в Apple. На сайте корпорации указано, что в настоящий момент функции ИИ не будут работать на девайсах, приобретенных в Китае — даже после изменения настроек или переезда в другую страну. Таким образом, специалисты 9to5Mac предостерегли потребителей от покупки гаджетов Apple, выпущенных для рынка Китая.

Журналисты медиа отметили, что среди многих пользователей произведенные для Китая смартфоны Apple считаются предпочтительными для покупки. iPhone могут иметь слот под две сим-карты вместо одной. Определить, произведен ли гаджет для китайского рынка, можно через настройки смартфона: обычно подобные устройства имеют номер модели, оканчивающийся на CH/A.

В начале апреля сервис ИИ от Apple заработал по всему миру. Также кроме английского Apple Intelligence стал доступен на французском, немецком, итальянском, португальском, испанском, японском, корейском и китайском языках.