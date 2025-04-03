Раскрыто возможное наказание для Безрукова за ловлю щуки

Адвокат Жорин: Безрукову могут грозить штрафы и лишение свободы за ловлю щуку

Нарушение со стороны народного артиста России Сергея Безрукова, которого заподозрили в незаконной ловле щуки, влечет за собой административную ответственность и уголовную. Об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, гражданину, осуществившему незаконный вылов рыбы в период нереста или/и вылов запрещенных видов, «грозят серьезные штрафы, обязательные и исправительные работы, лишение свободы, а также обязанность возместить причиненный ущерб и возможная конфискация имущества».

Так, в случае административного наказания, размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей. «Во втором случае Сергею грозит куда более строгое наказание: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за 2-3 года работы», — говорится в материале.

Ранее Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве. Актер поделился в соцсети фотографией с рыбалки на моторной лодке в Ростове-на-Дону. На снимке он держит в руках двухкилограммовую щуку.

Известно, что в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая действует нерестовый запрет, который вводится ради сохранения численности видов. Существует также запрет на ловлю щуки, который действует с 15 января по 15 апреля.