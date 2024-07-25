43-летнюю Алессандру Амбросио сняли в бикини на пляже

43-летнюю модель Алессандру Амбросио сняли в бикини на пляже в Бразилии

Супермодель Алессандру Амбросио из Бразилии сняли в бикини на местном пляже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

43-летнюю манекенщицу запечатлели, когда она выходила из моря после купания. На полученных кадрах знаменитость предстала в полный рост в черном бикини с золотистой металлической фурнитурой. Данный комплект включал в себя топ с узкими чашками и трусы с заниженной талией.

Кроме того, модель надела массивные круглые серьги и несколько браслетов на оба запястья. Также она распустила волосы и продемонстрировала нюдовый маникюр.

Ранее в июле супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась без одежды в море.