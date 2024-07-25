Лукашенко не смог остыть на Валааме

Лукашенко пожаловался Путину на жару в Валааме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину на жару в поселке Валаам, расположенном на одноименном острове, где лидеры стран приняли участие в богослужении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он надеялся приехать и остыть в холоде, но оказалось, что на Валааме жарче, чем в Белоруссии.

По данным метеорологических служб, сейчас на острове ясная погода с температурой более 25 градусов. Лидерам стран рассказали, что такая же температура воды у побережья.

Путин и Лукашенко при встрече в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре обнялись, будучи в неформальной одежде. Они посетили богослужение вместе с сыном белорусского президента Николаем Лукашенко, который приехал на остров вместе с отцом. Лидерам государств также показали икону, которую храму подарил освятивший его Патриарх Алексий II.

Ранее Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Он проведет переговоры с российским президентом, большая часть которых будет закрытой.