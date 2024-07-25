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22:38, 25 июля 2024Силовые структуры

МВД Дагестана прокомментировало оперативные мероприятия в Каспийске

Гариева: МВД опровергает данные о забаррикадировавшихся в доме людях в Каспийске

Фото: Bocharov Denis / Global Look Press

В МВД Дагестана опровергли данные о забаррикадировавшихся в доме людях в Каспийске. Так ситуацию в городе прокомментировала руководитель пресс-службы регионального ведомства Гаяна Гариева, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в городе проводились оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам.

Ранее агентство со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана заявило, что в многоэтажном доме в Каспийске проводились обыски, нескольких человек задержали, полицейские сработали на опережение.

Также сообщалось, что люди, якобы запершиеся в квартире, угрожали взрывом, проверялись сведения о нахождении в доме самодельного взрывного устройства (СВУ). Жителей многоэтажки эвакуировали.

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      Александра Синицына
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