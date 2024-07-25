Раскрыты подробности эвакуации жителей жилого дома в Каспийске

Жителей многоквартирного дома в Каспийске эвакуировали из-за обыска. Об этом передает ТАСС со ссылкой силовые структуры региона.
Отмечается, что в настоящее время проверяется информация о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.
Ранее сообщалось, что в Каспийске проходят специальные мероприятия. Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали.
25 июля также сообщалось, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома и угрожают взрывом. На место прибыли бойцы ОМОН и полицейские.