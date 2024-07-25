Назван главный выгодополучатель возможного переизбрания Трампа

Express: Россия станет главным выгодополучателем возможного переизбрания Трампа

Россия станет главным выгодополучателем возможного переизбрания бывшего американского лидера и кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на ряд экспертов пишет британская газета Express.

«В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными», — цитирует издание профессора международной безопасности Бирмингемского университета Стефана Вольфа.

По мнению эксперта, Трамп также готов пойти на уступки с расчетом, что Россия ослабит связи с Китаем.

Как указал ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете кандидат наук Дэвид Таунли, администрация Трампа может рассмотреть закрепление Крыма за Россией.

Ранее китайский аналитик Цуй Хэн заявил, что Трамп в случае переизбрания президентом может заставить Украину отказаться от претензий на присоединившиеся к России регионы.