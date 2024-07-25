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15:27, 25 июля 2024Моя страна

Названы топ-5 городов России для любителей морепродуктов

Владивосток, Мурманск и Анапа вошли в топ городов для любителей морепродуктов

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Владивосток, Южно-Сахалинск, Анапа, Мурманск и Калининград вошли в топ-5 городов России для морского гастротуризма. Такие направления назвали специалисты онлайн-сервиса «Яндекс.Путешествия», материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

Как отметили эксперты, на Дальнем Востоке морские деликатесы славятся разнообразием и качеством. Во Владивостоке они посоветовали попробовать стейк с трубачом в ресторане Syndicate-Portcafe, традиционное блюдо народов Севера — сугудай из креветки — в заведении More, а также блюда с крабом в ресторане Zuma.

При этом в Южно-Сахалинске туристам рекомендуют посетить ресторан «601» и «Нихон Митай». «В этом городе туристов ждут экзотические морепродукты из Охотского и Японского морей: вишневый лосось (сима), осьминоги, морские ежи», — говорится в материале.

Также за вкусными морепродуктами россиянам предлагают отправляться в Калининград. «Только в Калининграде можно попробовать такие блюда как строганина из пеламиды или балтийского угря на огне», — пояснили эксперты и добавили, что большой выбор ресторанов с морепродуктами найдется в Рыбной деревне.

Вдобавок в список лучших направлений морского гастротуризма попал Мурманск — здесь в реках и озерах Кольского полуострова, в Баренцевом и Белом морях добывают более 50 видов рыбы. Из заведений туристам советуют ресторан «Арктика», «Царская охота» и лаунж-кафе «Терраса».

Курорт Краснодарского края тоже оказался в рейтинге сервиса — на рынках Анапы россиянам рекомендуют брать хамсу, барабульку, камбалу, карпа, судака и другую рыбу.

Ранее, в июне, стало известно любимое уличное блюдо россиян — им оказалась шаурма, за которую проголосовали 52,6 процента опрошенных. На втором месте оказались бургеры — их выбрали 13,7 процента опрошенных. Пицца получила 11 процентов голосов, хот-доги — 5 процентов, а чебуреки — 2,5 процента.

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      Марк Успенский
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