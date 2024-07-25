Обвиняемый в подрыве машины в Москве оказался одним из лучших учеников школы

Подозреваемый в подрыве машины в Москве получил стипендию за хорошую учебу

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова, в школе считался одним из лучших учеников. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре 2011 года ему была присуждена стипендия губернатора Волгоградской области. В тот год Серебряков являлся учащимся 11 класса лицея Урюпинска.

24 июля в Москве взорвался внедорожник офицера Генштаба. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека.

После этого Серебряков улетел в Турцию. Местные силовики задержали его по запросу России.