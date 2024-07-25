Полиция задержала пытавшегося сбыть награды деда-фронтовика россиянина

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, пытавшегося сбыть медали деда-фронтовика

В Нижнем Тагиле полиция задержала россиянина, пытавшегося сбыть государственные награды деда-фронтовика. Об этом в четверг, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, молодой человек разместил объявление о продаже медалей в интернете, но на встречу под видом покупателей пришли оперативники. За госнаграды деда мужчина хотел выручить пять тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье о приобретении и сбыте официальных документов и государственных наград.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, пытавшегося сдать в ломбард орден Красной Звезды.