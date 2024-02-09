Москвич хотел продать орден Красной Звезды и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, пытавшегося сдать в ломбард орден Красной Звезды

В Москве полицейские пресекли попытку сбыта в ломбард ордена Красной Звезды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 54-летний гражданин пришел в пункт оценки и скупки антиквариата с орденом Красной Звезды. Он хотел продать его. Однако награду изъяли и направили на исследование, которое подтвердило ее подлинность. Москвич рассказал, что нашел государственную награду СССР на улице.

Однако против него возбудили дело по статье о покушении на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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