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09:41, 9 февраля 2024Силовые структуры

Москвич хотел продать орден Красной Звезды и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, пытавшегося сдать в ломбард орден Красной Звезды

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве полицейские пресекли попытку сбыта в ломбард ордена Красной Звезды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 54-летний гражданин пришел в пункт оценки и скупки антиквариата с орденом Красной Звезды. Он хотел продать его. Однако награду изъяли и направили на исследование, которое подтвердило ее подлинность. Москвич рассказал, что нашел государственную награду СССР на улице.

Однако против него возбудили дело по статье о покушении на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция завершила расследование уголовного дела уроженца Хабаровского края, заработавшего за 1,5 года незаконных экскурсий по крышам города 22 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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